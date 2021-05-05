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Edirne'de tam kapanmada çocuklarıyla markete gidenlere ceza

DHA
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Giriş: 05.05.2021 14:33
Güncelleme:05.05.2021 14:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün vaka sayılarının düştüğünü söylediği Edirne'de tam kapanma uygulamasında 18 yaş altı çocuklarıyla alışverişe gidelere polis ceza kesti. Market önündeki kadın çocuğun kendisine ait olmadığını belirterek, "Ben alışveriş için geldim, çocuk benim değil annesi alışveriş yapıyor." derken
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