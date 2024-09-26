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Edirne'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Edirne'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 14:24
Edirne-Havsa yolunda minibüs ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
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