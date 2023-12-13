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Edirne’de su borusu patladı sokaklar suyla doldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 10:05
Edirne'de Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde patlayan borudan yüzeye çıkan su, sokaklara taştı. Taşan su sebebiyle yürümekte zorlanan vatandaşlar konunun bir an önce çözüme ulaştırılmasını istedi.
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