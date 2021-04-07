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Edirne'de şaşırtan olay! Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı! Görenler telefonuna sarılıyor! Kuzunun boynunda...

AA
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Giriş: 07.04.2021 08:25
Güncelleme:07.04.2021 08:40
Son dakika haberi... Edirne'de 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan çiftçi Ahmet Koca meraya gittiğinde neye uğradığını şaşırdı. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını belirten Koca, "yoldan araçla geçen aileler bile durup inceliyorlar" dedi. Bakın merinos cinsi koyun nasıl bir kuzu doğurdu?
Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı MERAYA GİTTİĞİNDE GÖZLERİNE İNANAMADI
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Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı
Meraya gittiğinde gözlerine inanamadı
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