12 Nisan 2022, Salı
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Edirne'de şantiyeden sızan zift temizlendi mi?
Edirne'de zift dolu havuzun patladığı şantiyenin faaliyetleri durduruldu. Asfalt şantiyesinde sızan ziftin temizlenip temizlenmediğine bakacağız. Bölgedeki son durum, A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.