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Edirne’de sağanak yağış yolları göle çevirdi! Ağaçlar devrildi

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Giriş: 06.08.2023 17:01
Edirne'de rüzgar ve kuvvetli sağanak etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış sebebiyle yollar göle dönerken, devrilen ağaçların altında kalan bazı araçlar hasar gördü.
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