06 Ağustos 2023, Pazar
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Edirne’de sağanak yağış yolları göle çevirdi! Ağaçlar devrildi
Edirne'de rüzgar ve kuvvetli sağanak etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış sebebiyle yollar göle dönerken, devrilen ağaçların altında kalan bazı araçlar hasar gördü.