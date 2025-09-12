12 Eylül 2025, Cuma

Edirne’de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 22:25
Edirne'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak isteyenler, dükkan ve bina saçaklarının altına sığındı. Bazı vatandaşlar da poşetlerle ve çeşitli ambalaj ürünleriyle başlarını kapatarak kısa süreliğine de olsa ıslanmamaya çalıştı. Sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda da su birikintileri oluştu.
