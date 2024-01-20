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Edirne'de polis servis aracı ile otobüs çarpıştı! 10'u polis 11 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 20.01.2024 21:28
Edirne'de polis servis aracıyla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10'u polis, toplam 11 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kapıkule-Edirne yolundaki trafik kontrollü şekilde sağlandı. Otobüs sürücüsü Bozdoğan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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