20 Ocak 2024, Cumartesi
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Edirne'de polis servis aracı ile otobüs çarpıştı! 10'u polis 11 kişi yaralandı
Edirne'de polis servis aracıyla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10'u polis, toplam 11 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kapıkule-Edirne yolundaki trafik kontrollü şekilde sağlandı. Otobüs sürücüsü Bozdoğan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.