Edirne'de kuvvetli sağanak sele yol açtı! Enez'de bir kişi kayboldu

Edirne'de kuvvetli sağanak nedeniyle baraj taştı, yollar kapandı. Mahsur kalan çok sayıda vatandaş botlarla kurtarıldı. Kentte hayat durma noktasına geldi. Selde bir kişinin kayıp olduğu bilgisi var. Peki, Edirne'de durum nasıl? A Haber muhabiri Filiz Uçan, detayları bölgeden aktardı.

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