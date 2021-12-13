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Edirne'de kuvvetli sağanak sele yol açtı! Enez'de bir kişi kayboldu

A Haber
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Giriş: 13.12.2021 09:25
Edirne'de kuvvetli sağanak nedeniyle baraj taştı, yollar kapandı. Mahsur kalan çok sayıda vatandaş botlarla kurtarıldı. Kentte hayat durma noktasına geldi. Selde bir kişinin kayıp olduğu bilgisi var. Peki, Edirne'de durum nasıl? A Haber muhabiri Filiz Uçan, detayları bölgeden aktardı.
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