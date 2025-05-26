26 Mayıs 2025, Pazartesi
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Edirne'de 'fuhuş' operasyonu; 10 gözaltı
Edirne'de jandarmanın masaj salonlarına yönelik düzenlediği fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Keşan’da adliyeye sevk edilirken, 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi. Kurtarılan kadınlar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.