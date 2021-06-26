Edirne'de fırtına ve sağanak! Kuvvetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Edirne'de şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, ağaçların üzerine devrildiği bazı araçlar hasar gördü. Kentte aniden başlayan kuvvetli fırtına pek çok çatının uçmasına ve ağacın devrilmesine neden oldu. Fırtınanın ardından da çok kuvvetli sağanak meydana geldi. Bazı ağaçların park halindeki araçların üzerine devrilmesiyle maddi hasarlar meydana geldi. Edirne - Kırklareli kara yolu üzerine devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Devrilen ağaçlar ekiplerce kaldırıldı.

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