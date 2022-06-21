21 Haziran 2022, Salı
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Edirne’de cani evlat vahşeti! Annesi içerdeyken evi yaktı!
Edirne'de, psikolojik problemleri olduğu ifade edilen 43 yaşındaki Ünal Deniz, 60 yaşındaki annesi Saliha Birincibubar içinde olduğu esnada eve benzin döküp, yaktı. Deniz'in "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçtığı ifade edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Birincibubar'ın vücudunda 2. derece yanıklar olduğu belirtildi.