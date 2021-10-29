Edirne’de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhite de tapu devriyle sattı. Daireleri satılan alan müteahhit de o daireleri başka vatandaşlara sattı. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, en başından beri fikir birliğinde oldukları belirtilirken, müteahhitlerin yeni oyunu pes dedirtti.

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İddialara göre, Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir firma sahibi U.A. inşaat halindeki binasını gösterip 'satış sözleşmesi' karşılığında toplamda 164 bin lira alarak bu binadan 6 daireyi Hüseyin E. Adnan Ö. Mehmet Ç. Mehmet U. Murat Y. ve Hasan B.'ye sattı. Firma sahibi U.A. ilerleyen zamanda aynı daireleri başka bir müteahhit olan ve dosyada sanık olarak tutuksuz yargılanan A.B.'ye de tapu devri yaparak sattı. Daireleri satın alan A.B. de bu daireleri başka vatandaşlara sattı.Aylar geçtikçe dairelerinin teslim edilmediğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları araştırmalar neticesinde aynı dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenince şüpheliler hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Bahse konu suç dosyası hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Binanın sahibi U.A. ile binayı satın alan müteahhit A.B. hakkında 'iştirak halinde tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan iddianame hazırlandı.