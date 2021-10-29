29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Edirne’de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhite de tapu devriyle sattı

Edirne’de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhite de tapu devriyle sattı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2021 12:28
Edirne’de bir müteahhit satış sözleşmesiyle sattığı daireleri başka bir müteahhite de tapu devriyle sattı. Daireleri satılan alan müteahhit de o daireleri başka vatandaşlara sattı. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, en başından beri fikir birliğinde oldukları belirtilirken, müteahhitlerin yeni oyunu pes dedirtti. İddialara göre, Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir firma sahibi U.A. inşaat halindeki binasını gösterip 'satış sözleşmesi' karşılığında toplamda 164 bin lira alarak bu binadan 6 daireyi Hüseyin E. Adnan Ö. Mehmet Ç. Mehmet U. Murat Y. ve Hasan B.'ye sattı. Firma sahibi U.A. ilerleyen zamanda aynı daireleri başka bir müteahhit olan ve dosyada sanık olarak tutuksuz yargılanan A.B.'ye de tapu devri yaparak sattı. Daireleri satın alan A.B. de bu daireleri başka vatandaşlara sattı.

Gerçeği öğrenince şok yaşadılar

Aylar geçtikçe dairelerinin teslim edilmediğini gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları araştırmalar neticesinde aynı dairelerin başkalarına da satıldığını öğrenince şüpheliler hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. Bahse konu suç dosyası hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Binanın sahibi U.A. ile binayı satın alan müteahhit A.B. hakkında 'iştirak halinde tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan iddianame hazırlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


On binlerce kişiye ekmek kapısı oldu!
On binlerce kişiye ekmek kapısı oldu!
Bursa’da ’güvenli taşımacılık’
Bursa’da 'güvenli taşımacılık'
Bacası var dumanı yok!
Bacası var dumanı yok!
2 kişiyi öldürdü: İstesem hepsini öldürürdüm
2 kişiyi öldürdü: İstesem hepsini öldürürdüm
Ev alacaklar dikkat: İki müteahhitlerin pes dedirten oyunu
Ev alacaklar dikkat: İki müteahhitlerin pes dedirten oyunu
Dev hortum önüne geleni yuttu!
Dev hortum önüne geleni yuttu!
AKM’nin dünü bugünü
AKM’nin dünü bugünü
Tuzla’daki feci kaza kamerada
Tuzla’daki feci kaza kamerada
Kuyumcu çalışanını öldürdü, altınları alarak kaçtı! Dehşet anları kamerada
Kuyumcu çalışanını öldürdü, altınları alarak kaçtı! Dehşet anları kamerada
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yılı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yılı
Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü
Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü
O şart değişiyor! Getiren balıkçıya 5 TL
O şart değişiyor! Getiren balıkçıya 5 TL
Daha Fazla Video Göster