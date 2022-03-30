Edirne'de aynı aileden 4 kişi para için mi öldürüldü? '1 milyon liralık altın aldım' demiş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı köydeki bir evde aynı aileden 4 kişi başlarından silahla vurularak öldürüldü. Mehmet Güner'in çevresine "1 milyon TL'lik altın aldım" dediği öğrenildi. Minaredeki güvenlik kamerası inceleniyor. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

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