30 Mart 2022, Çarşamba
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Edirne'de aynı aileden 4 kişi para için mi öldürüldü? '1 milyon liralık altın aldım' demiş
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı köydeki bir evde aynı aileden 4 kişi başlarından silahla vurularak öldürüldü. Mehmet Güner'in çevresine "1 milyon TL'lik altın aldım" dediği öğrenildi. Minaredeki güvenlik kamerası inceleniyor. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.