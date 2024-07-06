Edirne'de ATM soygunu! Hırsız maskesini kameralar önünde taktı, sonra kameraları boyadı

Edirne'de sprey boya ile ATM soygunu yapma girişiminde bulunan hırsız, kameraları boyayarak kendini gizlemeye çalıştı. ATM hırsızının maskesini ise kameralar önünde takması bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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