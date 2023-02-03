03 Şubat 2023, Cuma
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Edirne’de alev alev yanan evini gözyaşları içinde izledi! “Kızım da bu akşam Balıkesir’den gelecekti”
Edirne’de Sebile Özdemir evde bulaşık yıkadığı sırada sobadan çıkan yangın sonrası gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Özdemir, “Kızım da bu akşam Balıkesir'den gelecekti" dedi. Yaşlı kadını komşuları teselli ederken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.