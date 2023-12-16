16 Aralık 2023, Cumartesi
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Edirne’de akılalmaz cinayet: Köpek yüzünden arkadaşlarını katlettiler!
Edirne’nin Keşan ilçesinde iki kişinin ‘Cane corso’ cinsi köpeğin kendilerine havlaması sonucu taş atarak uzaklaştırması bir ölümle sonuçlandı. Köpeğe taş atılmasına kızan köpek sahibi evinde bulunan av tüfeğiyle arkadaşını katletti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.