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Edirne’de aile katliamı! Altınlar öyle bir yerden çıktı ki…

İHA
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Giriş: 08.04.2022 15:15
Edirne Uzunköprü'ye bağlı Elmalı Köyü'nde aynı aileden 4 kişinin katledildiği kan donduran vahşette yeni bir gelişme kaydedildi. Hem sırtından hem de başından vurularak öldürülen dede Mehmet Güner'e ait olduğu ve katliam günü çalındığı öne sürülen 30 bin TL ve 8 cumhuriyet altını bakın nereden çıktı?
Edirnedeki katliamda altınlar bakın nereden çıktı? EDİRNE'DEKİ KATLİAMDA ALTINLAR BAKIN NEREDEN ÇIKTI?

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