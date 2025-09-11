Edirne’de aile faciası

Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşanan korkunç aile faciasında 4 kişi yaralandı. Olay, Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik problemi olduğu belirtilen O.Ç., yemek sonrası ailesine elindeki siyanür paketini göstererek, yemeklere kattığını söyledi. Bu sözler üzerine büyük panik yaşayan aile bireyleri kusmak için banyo ve tuvalete koştu.