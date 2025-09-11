Edirne’de aile faciası

11 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 11.09.2025 14:16
Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşanan korkunç aile faciasında 4 kişi yaralandı. Olay, Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik problemi olduğu belirtilen O.Ç., yemek sonrası ailesine elindeki siyanür paketini göstererek, yemeklere kattığını söyledi. Bu sözler üzerine büyük panik yaşayan aile bireyleri kusmak için banyo ve tuvalete koştu.
