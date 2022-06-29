Edirne'de Ahmet Sanrı isim vatandaş 2 yıldır kalbini çantasında taşıyor

Edirne'de, 2016'da kalp krizi geçiren 58 yaşındaki Ahmet Sanrı, tedavisinin ardından 2 yıl önce takılan yapay kalp makinesi ile yaşıyor. Hayatının elektrik ve pillere bağlı olduğunu söyleyen Sanrı, “Çantamı alıp lavaboya gidiyorum. Artık alıştım, hiç zor gelmiyor. Ölünceye kadar da benimle beraber olacak. Hayatım elektrik ve pile bağlı. 2 yıldır her gün 22 saatte bir pillerini değiştiriyoruz” dedi.