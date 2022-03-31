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Edirne’de 4 kişilik aile katliamına bir tutuklama! Motosikletle kaçarken yakalandı

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Giriş: 31.03.2022 08:52
Güncelleme:31.03.2022 08:53
Edirne'de 4 kişilik ailenin katledildiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Yürütülen soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. Ölen kişiler arasındaki Anıl Güner'in köy kahvehanesinde "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi.
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