Edirne’de 4 kişilik aile katliamına bir tutuklama! Motosikletle kaçarken yakalandı

Edirne'de 4 kişilik ailenin katledildiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Yürütülen soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. Ölen kişiler arasındaki Anıl Güner'in köy kahvehanesinde "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN