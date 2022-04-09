09 Nisan 2022, Cumartesi
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Edirne-Meriç yolu çöplüğe döndü! Araziler plastik poşetlere kaplandı
Edirne'den Meriç ilçesine giden yolun kenarı adeta çöplüğe döndü. Bölge sakinleri 15 gün önce kuvvetli lodos sonrası bölgenin bu şekilde poşet ve çöplerle kaplandığını ancak belediye tarafından yapılan ihbarlara rağmen alınmadığını bildirdi. Araziye saçılan çöp poşetleri kilometrelerce uzuyor. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.