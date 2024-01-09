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Edirne Keşan'da kar yağışı

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Giriş: 09.01.2024 09:21
İstanbul'a gelmesi beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı. Edirne Keşan'da kar yağışı başladı. A Haber muhabiri Vedat Sezer, bölgeden son durumu aktardı.
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