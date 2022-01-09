Edanur Demir çalıştığı kafede katletmişti! Katil için hakimden karar çıktı

Son dakika: Dehşete düşüren kadın cinayeti Antalya'da meydana geldi. Kafede çalışan sevgilisi 21 yaşındaki Sıla P. ile kavga ettiği esnada garsonlardan 17 yaşındaki Edanur Demir'i silahla öldüren 22 yaşındaki Sefa Melih D. hakkında karar çıktı. İşte detaylar…

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Sakarya Bulvarı üzerindeki bir kafede geçen gece sularında meydana geldi.

Kafede çalışan ve sevgili olduğu öne sürülen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı. Bu esnada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı 17 yaşındaki Edanur Demir , ikiliyi sakinleştirmek istedi.

AYIRMAK İSTERKEN KURBAN OLDU

Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Genç kız hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.



'BEN TABANCADAN KORKMAM'

Şahıs ise olay yerine gelen arkadaşları tarafından kaçırıldı. Şahısların peşine düşen polis ekipleri Burdur'da yakaladı. Dün gün içerisinde Antalya'ya getirilerek adliyeye sevk edilen şahsın tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan, şahsın iş yerinde çalışmadığı, kız arkadaşını iş çıkışında almaya geldiği belirtildi. Şahsın ilk ifadesinde, "Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da 'Ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.