09 Temmuz 2021, Cuma
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Eda'nın ölümüne sebep olan sürücüye ceza indirimi! Acılı babanın sözleri yürek dağladı
Bursa'da kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (37) Eda Müdüroğlu'na (20) çarparak hayatını kaybetmesine sebep oldu. Genç kızın babası, sürücünün iyi hal indirimi ile 4 sene 5 ay hapis cezasına almasına tepki ''Şoför için ödül oldu. Bizi bu kararla tekrar yaraladılar" sözleriyle tepki gösterdi.