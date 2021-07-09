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Eda'nın ölümüne sebep olan sürücüye ceza indirimi! Acılı babanın sözleri yürek dağladı

DHA
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Giriş: 09.07.2021 15:57
Bursa'da kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (37) Eda Müdüroğlu'na (20) çarparak hayatını kaybetmesine sebep oldu. Genç kızın babası, sürücünün iyi hal indirimi ile 4 sene 5 ay hapis cezasına almasına tepki ''Şoför için ödül oldu. Bizi bu kararla tekrar yaraladılar" sözleriyle tepki gösterdi.
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