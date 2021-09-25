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Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

İHA
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Giriş: 25.09.2021 11:05
Konya'da 16 yaşındaki 2 genç kızın hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.Ö. idaresindeki otomobil, cadde üzerindeki kavşakta B.E., (45) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Edanaz Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücüler B.E. ile diğer sürücü A.Ö., arkadaşı O.B. (17) ve Irmak Altıntaş yaralandı. Yaralılardan 16 yaşındaki Irmak Altıntaş yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Irmak Altıntaş'ın cenazesi dün ikindi namazından sonra merkez Meram ilçesi Anasultan Mezarlığında defnedildi.

Araçtan fırlayarak yere düştü

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki aracın kavşağa hızla girmesi ardından kazanın meydana geldiği ve araçtan bir kişinin fırlayarak düştüğü görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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