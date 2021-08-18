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Eda Nur Kaplan'ın ölümü intihar değil mi? Arkadaşı, Eda Nur’un ablası gibi ifade vermiş

A Haber
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Giriş: 18.08.2021 11:45
18 yaşında tecavüze uğradıktan sonra yaşamına son verdiği iddia edilen Eda Nur Kaplan'ın intihar dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Eda Nur'un annesi, olayın gerçekleştiği evde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki gerekçe neydi? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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