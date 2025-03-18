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Ecel mezarlıkta yakaladı!

Ecel mezarlıkta yakaladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.03.2025 23:16
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlık içerisinde bulunan Şeyh Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi'nin hemen yanında kurulan aşevine iftar vakitlerinde yemek almaya giden 81 yaşındaki Hasan Bura, yemek aldıktan sonra mezarlık içerisindeki bir bankta oturdu. Bir süre sonra fenalaşan yaşlı adam bankın üzerine yığıldı. Bankka hareketsiz yatan adamı gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 gün önce kalp krizi nedeniyle bypass ameliyatı olduğu öğrenilen adamın ölümü normal olarak değerlendirildi. Yaşlı adamın cansız bedeni Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesine kaldırıldı.
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Ecel mezarlıkta yakaladı!
Ecel mezarlıkta yakaladı!
Ecel mezarlıkta yakaladı!
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