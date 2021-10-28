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Ece Erken’in sapığı hakim karşısında! Davada flaş gelişme

DHA
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Giriş: 28.10.2021 13:51
Ece Erken’i rahatsız ettiği iddiasıyla bir yıl hapsi istenen Erdal Çınar, hakim karşısına çıktı. Davada, Çınar Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilerek, suç yönünden gözlem altına alınmasına gerek olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verildi. Duruşma çıkışında konuşan Erken, “İnşallah gereken ceza verilir” dedi.
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