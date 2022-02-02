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Ece Erken'in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü!

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Giriş: 02.02.2022 09:45
Son dakika haberi... 28 Ocak'ta balıkçıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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