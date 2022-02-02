02 Şubat 2022, Çarşamba
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Ece Erken'in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü!
Son dakika haberi... 28 Ocak'ta balıkçıda öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran iki kişinin cinayet sonrası restorandan kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.