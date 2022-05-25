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Videolar Yaşam Videoları Ece Erken o anları canlı yayında ilk kez anlattı göz yaşlarını tutamadı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatından sonra neler yaşadığını canlı yayında anlattı

Ece Erken o anları canlı yayında ilk kez anlattı göz yaşlarını tutamadı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatından sonra neler yaşadığını canlı yayında anlattı

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Giriş: 25.05.2022 09:33
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçiren Ece Erken, yakın arkadaşı Alişan'ın programına konuk oldu. Eski günleri yad eden iki dost programda eğlenceli anlar da yaşadı. Ancak eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun telofonda vurulduğunu nöğrendiği andan sonrasına kadar olanları canlı yayında anlatırken göz yaşlarını tutamadı.
Ece Erken o anları canlı yayında ilk kez anlattı!
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