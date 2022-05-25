25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Ece Erken o anları canlı yayında ilk kez anlattı göz yaşlarını tutamadı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatından sonra neler yaşadığını canlı yayında anlattı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçiren Ece Erken, yakın arkadaşı Alişan'ın programına konuk oldu. Eski günleri yad eden iki dost programda eğlenceli anlar da yaşadı. Ancak eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun telofonda vurulduğunu nöğrendiği andan sonrasına kadar olanları canlı yayında anlatırken göz yaşlarını tutamadı.