17 Nisan 2022, Pazar
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Ebru Gündeşin sır gibi sakladığı kızı Alara ilk kez görüntülendi! Ebru Gündeş'in kızı Alara'yı görenler şaşırıyor! İşte Ebru Gündeş'in kızı Alara
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı. 2011 yılında Alara'yı kucağına alan Gündeş, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin tıpatıp aynısı. İşte Ebru Gündeş ve kızı Alara...