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Ebru Gündeşin sır gibi sakladığı kızı Alara ilk kez görüntülendi! Ebru Gündeş'in kızı Alara'yı görenler şaşırıyor! İşte Ebru Gündeş'in kızı Alara

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2022 11:11
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara'yı görenlerin ağzı açık kaldı. 2011 yılında Alara'yı kucağına alan Gündeş, o gün bugündür kızını gözlerden uzak tutmaya çalışsa da kameralara yakalandı. Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin tıpatıp aynısı. İşte Ebru Gündeş ve kızı Alara...
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