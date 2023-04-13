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Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı

DHA
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Giriş: 13.04.2023 15:49
Üsküdar'da otelin önünde ölü bulunan 19 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın formasını giydiği İtalyan voleybol takımı İgor Gorgonzola Novara kafilesi, İtalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği İtalyan takımında, voleybolcuların üzgün oldukları görüldü.
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