13 Nisan 2023, Perşembe
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Ebrar ve arkadaşlarının Türkiye'den acı ayrılışı
Üsküdar'da otelin önünde ölü bulunan 19 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın formasını giydiği İtalyan voleybol takımı İgor Gorgonzola Novara kafilesi, İtalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği İtalyan takımında, voleybolcuların üzgün oldukları görüldü.