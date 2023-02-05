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E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2023 12:59
İstanbul Beylikdüzü'nde asker eğlencesi yapan kalabalık grup, E-5 üzerinde trafiği keserek çiftetelli oynadı. Araçların geçişini engelleyen grubun görüntüleri tepki çekti.
E-5’te yol kesip çiftetelli oynadılar
E-5'te yol kesip çiftetelli oynadılar
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