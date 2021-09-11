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E-5'te çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı

İHA
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Giriş: 11.09.2021 11:15
Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda akan trafikte koşan, dans eden çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Çocuklar E-5 Karayolu'nda bulunan Sefaköy metrobüs durağı önünde tehlikeye aldırmadan oyun oynadı. Dakikalarca süren oyunda akan trafiği ortasında koşan, gezen ve dans eden çocuklar, sürücülerin kornalarına aldırmadan tehlikeli eğlencelerine devam etti. Çocuklardan biri, yol ortasında uzun süren oyunlarının ardından metrobüsün demirlerine tırmanırken görüntülendi. Çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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