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E-5 kenarında yağmur çamur demeden yürüyen adamın hikayesi ortaya çıktı! Sosyal medyada 'Pendikli Forrest Gump' diye gündem olmuştu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 13:29
Aylardır Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe civarında E-5 karayolunda yürürken görülen ve sosyal medyada kendisine "Pendikli Forrest Gump" adı takılan Selami Salman isimli vatandaşın hikayesi belli oldu. 50'li yaşlarda olduğu öğrenilen vatandaşın annesi oğlunun uzun süren nişanının bozulması ve yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği kazada kafasından darbe almasının ardından yollarda yürümeye başladığını söyledi.
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