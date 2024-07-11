11 Temmuz 2024, Perşembe
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E-5 kenarında yağmur çamur demeden yürüyen adamın hikayesi ortaya çıktı! Sosyal medyada 'Pendikli Forrest Gump' diye gündem olmuştu
Aylardır Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe civarında E-5 karayolunda yürürken görülen ve sosyal medyada kendisine "Pendikli Forrest Gump" adı takılan Selami Salman isimli vatandaşın hikayesi belli oldu. 50'li yaşlarda olduğu öğrenilen vatandaşın annesi oğlunun uzun süren nişanının bozulması ve yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği kazada kafasından darbe almasının ardından yollarda yürümeye başladığını söyledi.