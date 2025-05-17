17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Düzce’nin ilki mobil göz ve skolyoz tarama aracı Türkiye’ye örnek olacak
Düzce’de ilk olan mobil göz ve skolyoz tarama aracı görevine başladı. Düzceli hayırsever Seyit Emre Kılıç’ın iç donanımını sağladığı araç artık okullarda, mahallelerde ve toplu yaşam alanlarında boy, kilo, göz, skolyoz, kanser gibi belirli branşlarda sağlık taramalarını yapmak üzere hizmet verecek.