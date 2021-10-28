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Düzce'den yürek ısıtan haber: Belediye görevlisi vatandaşın otomobili zarar görmesin diye siper oldu

DHA
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Giriş: 28.10.2021 17:18
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Veysel Dikmen, sokaktaki ağaç budanırken, dalların altında zarar göreceğini düşündüğü otomobilin üzerine yattı. Dikmen şoföre ulaşamadıklarını belirterek, “Araba çizilmesin diye önüne siper oldum. Arabayı koruduk” dedi.
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