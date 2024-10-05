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Düzce’de yüksek sesle müziğe ceza

Düzce’de yüksek sesle müziğe ceza

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 12:03
Güncelleme:05.10.2024 12:04
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.
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