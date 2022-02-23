Düzce’de yavrusu çalınan köpek hayata küstü

Düzce'de alışveriş yapmak için gittikleri büfeden işyeri sahibinin iki aylık 'Paşa' adlı fino köpeğini çalan zanlılar, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. İş yeri sahibi, yavrusu çalındıktan sonra anne köpeğin dünyaya küstüğünü belirtti.