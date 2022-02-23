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Düzce’de yavrusu çalınan köpek hayata küstü

İHA
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Giriş: 23.02.2022 16:44
Düzce'de alışveriş yapmak için gittikleri büfeden işyeri sahibinin iki aylık 'Paşa' adlı fino köpeğini çalan zanlılar, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. İş yeri sahibi, yavrusu çalındıktan sonra anne köpeğin dünyaya küstüğünü belirtti.
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