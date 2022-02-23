23 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Düzce’de yavrusu çalınan köpek hayata küstü
Düzce'de alışveriş yapmak için gittikleri büfeden işyeri sahibinin iki aylık 'Paşa' adlı fino köpeğini çalan zanlılar, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. İş yeri sahibi, yavrusu çalındıktan sonra anne köpeğin dünyaya küstüğünü belirtti.