Düzce’de sel sonrası manzara! Ahşap ev selin şiddetine dayanamadı

Düzce'de etkili olan sağanak Karadere Köyü’nde sele neden oldu. Köyde hasar çok büyük olurken ahşap ev selin şiddetine dayanamadı ve parçalandı. Sel sonrası oluşan manzara inanılmaz. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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