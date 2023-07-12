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Düzce’de sel sonrası manzara! Ahşap ev selin şiddetine dayanamadı

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 10:40
Düzce'de etkili olan sağanak Karadere Köyü’nde sele neden oldu. Köyde hasar çok büyük olurken ahşap ev selin şiddetine dayanamadı ve parçalandı. Sel sonrası oluşan manzara inanılmaz. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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