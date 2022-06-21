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Düzce’de şaşırtan görüntü! Yağmurun ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2022 16:53
Düzce’de etkili olan yağışların ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi. Yağışla gelen çamur, evsel atıklar, kum, çakıl ve odunlar Karadeniz’i kahverengiye boyadı. Denizde oluşan renk değişimi havadan görüntülendi.
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