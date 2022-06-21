21 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Düzce’de şaşırtan görüntü! Yağmurun ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi
Düzce’de etkili olan yağışların ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz’in rengini değiştirdi. Yağışla gelen çamur, evsel atıklar, kum, çakıl ve odunlar Karadeniz’i kahverengiye boyadı. Denizde oluşan renk değişimi havadan görüntülendi.