11 Temmuz 2023, Salı
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Düzce'de sağanak sonrası sel! Suya gömülen köy tahliye edildi
Düzce'nin Gölyaka ilçesini sağanak sonrası sel vurdu. Sağanakla cadde ve sokaklar göle döndü. Efteni Gölü Havzası’ndaki taşkınla araziler su altında kaldı. Bölgede suya gömülen bir köy tahliye edildi. O noktada bulunan A Haber muhabiri Hakan Suer detayları aktardı.