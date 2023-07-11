11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Düzce'de sağanak sonrası sel! Suya gömülen köy tahliye edildi

Düzce'de sağanak sonrası sel! Suya gömülen köy tahliye edildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2023 10:23
Güncelleme:11.07.2023 10:23
Düzce'nin Gölyaka ilçesini sağanak sonrası sel vurdu. Sağanakla cadde ve sokaklar göle döndü. Efteni Gölü Havzası’ndaki taşkınla araziler su altında kaldı. Bölgede suya gömülen bir köy tahliye edildi. O noktada bulunan A Haber muhabiri Hakan Suer detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suya gömülen köy tahliye edildi
Suya gömülen köy tahliye edildi
3 cana mezar oldu
3 cana mezar oldu
Yağışlar Karadeniz’in doğusuna kayıyor
Yağışlar Karadeniz'in doğusuna kayıyor
Afrika sıcakları geliyor
Afrika sıcakları geliyor
Sağanak sonrası fabrikada göçük
Sağanak sonrası fabrikada göçük
İnternet alışverişi yapanlar dikkat!
İnternet alışverişi yapanlar dikkat!
Oltaya takıldı! Kraker gibi yiyen balık
Oltaya takıldı! Kraker gibi yiyen balık
İzmir’de orman yangınları
İzmir'de orman yangınları
Yağış ne zamana kadar sürecek?
Yağış ne zamana kadar sürecek?
İstanbul’da aksiyon filmi gibi olay kamerada
İstanbul'da aksiyon filmi gibi olay kamerada
3 yıl önce zincirlerinden kurtuldu
3 yıl önce zincirlerinden kurtuldu
Adana’da şoke eden görüntü
Adana'da şoke eden görüntü
Daha Fazla Video Göster