Düzce’de oğlunu ziyarete gelen anne 6. Kattan böyle düştü

Düzce'ye tıp fakültesinde öğrenim gören oğlunu ziyarete gelen Fatma Karacaoğlu (55), 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirirken, binanın önündeki korkulukları çarparak aşağı düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Karacaoğlu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören oğlunu ziyarete geldi. Oğlunun yaşadığı 7 katlı binanın 6'ncı katındaki pencereden aşağı düşen Karacaoğlu ağır yaralandı. 112 Acil ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Karacaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede evde yalnız olan Karacaoğlu'nun, oğlunun evinde temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın altında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Karacaoğlu'nun binanın önündeki korkuluklara çarptığı, daha sonra ise bir alt kata düştüğü, 2 kişinin kadının düştüğü anda korku ile iş yerine girdikleri görüldü.