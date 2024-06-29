Düzce'de korkunç kaza! Beton mikseri otomobili biçti: Ölü ve yaralı var

Düzce’de otomobili biçen beton mikseri, ardından elektrik direklerine ve ağaçlara çarpıp fındıklığa uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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