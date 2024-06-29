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Düzce'de korkunç kaza! Beton mikseri otomobili biçti: Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.06.2024 01:27
Düzce’de otomobili biçen beton mikseri, ardından elektrik direklerine ve ağaçlara çarpıp fındıklığa uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Beton mikseri otomobili biçti
Beton mikseri otomobili biçti
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