Düzce'de korkunç görüntüler! Oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti

Korkunç olay geçen gün Düzce’de meydana geldi. Anne S.Ş., 14 yaşındaki oğlunu otomobile bindirip, kaçırmak isteyen eski eşini durdurmak için aracın kaputuna tutunup, 40 kilometre boyunca tehlikeli yolculuk yaptı. Durumu fark edenler de aracı durdurmaya çalıştı. Bu kez A.O.Ş., otomobili mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. Kadının kaput üstündeki 40 kilometrelik yolculuğu ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.