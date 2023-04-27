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Düzce'de korku dolu anlar! G.T.A. dehşet saçtı

DHA
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Giriş: 27.04.2023 13:56
Düzce'de alkollü olduğu iddia edilen G.T.A. gece saatlerinde eline aldığı pompalı tüfekle rastgele çevreye ve havaya ateş açtı. "Polisi çağırın" diye bağıran G.T.A. gözaltına alındı..
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