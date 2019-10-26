26 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.10.2019

Düzce'de husumetlisi tarafından bıçaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Özer Çetin, husumetlisi Tunca R. tarafından sokak ortasında bacağından bıçaklandı. Hastaneye sevk edilen Çetin, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Akakoca Bebek Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Tuncay R., aynı yolda ilerleyen bir otomobil içinde bulunan ve daha önce tartışma yaşadığı Özer Çetin'in araç içinde olduğunu fark etti.

ATAR DAMARINA DENK GELDİ

Otomobilden inen Özer Çetin ile Tuncay R. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncay R. yanında bulunan bıçağı çıkararak Özer Çetin'in bacağına sapladı. Bıçak, Özer Çetin'in atar damarına denk geldi. Otomobile dönmek isteyen Özer Çetin bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özer Çetin, kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Tuncay R. ise tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Düzce'de husumetlisi tarafından bıçaklandı
Düzce'de husumetlisi tarafından bıçaklandı
Türkiye'deki balıkların yüzde 44'ünün midesinde polimer görüldü
Türkiye'deki balıkların yüzde 44'ünün midesinde polimer görüldü
Son dakika: İstanbul'da su için kritik 2 ay | Uzmanlar uyardı
Son dakika: İstanbul'da su için kritik 2 ay | Uzmanlar uyardı
HDP önünde oturan acılı babadan feryat
HDP önünde oturan acılı babadan feryat
Yağmur duasına çıkan vatandaşlar deve kurban etti
Yağmur duasına çıkan vatandaşlar deve kurban etti
İstanbul'da lise öğrencisi dehşeti yaşadı! Okuldan çıktığı sırada... |Video
İstanbul'da lise öğrencisi dehşeti yaşadı! Okuldan çıktığı sırada... |Video
Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi, şantajla 52 bin lirasını aldı
Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi, şantajla 52 bin lirasını aldı
ATM’den para çekerken silahlı saldırıya uğradı
ATM’den para çekerken silahlı saldırıya uğradı
Siirt'te kavga eden öğretmenleri öğrenciler ayırdı
Siirt'te kavga eden öğretmenleri öğrenciler ayırdı
Taksici ile motosiklet sürücüsünün yol kavgası kamerada
Taksici ile motosiklet sürücüsünün yol kavgası kamerada
'Ölüm patroniçesi'ne büyük şok! Yakalandılar
'Ölüm patroniçesi'ne büyük şok! Yakalandılar
Türkiye'nin konuştuğu davada karar çıktı
Türkiye'nin konuştuğu davada karar çıktı
Daha Fazla Video Göster