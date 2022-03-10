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Düzce'de eğitime kar engeli

İHA
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Giriş: 10.03.2022 09:09
Düzce Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 2 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı ve sağanak yağış uyarılarının ardından harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için eğitim öğretim kurumlarının 11 ve 12 Mart tarihinden itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.
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