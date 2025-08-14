14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu
Düzce’de bir kişi evinde ölü bulundu

Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 00:04
Olay, saat 18.00 sıralarında Düzce Yeni Mahalle Yeni Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan İsa Şahin'den (46) bir süredir haber alamayan çevre esnafı, şahsın evine girdi. Şahsın cansız bedeni ile karşılaşan esnaflar, duvarlardaki kan izlerini görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekipleri, yaptıkları ilk incelemede duvarlara sıçramış şekilde kan izine rastladı. Şahsın vücudunda da çeşitli kesikler olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, İsa Şahin'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedenini belirlemek için Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düzce’de bir kişi evinde ölü bulundu
Diyarbakır’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Diyarbakır’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Giresun açıklarında kısa süreli hortum kamerada
Giresun açıklarında kısa süreli hortum kamerada
Düzce’de bir kişi evinde ölü bulundu
Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu
Van’da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Van'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Kötü koku ihbarına giden ekipler yaşlı adamı ölü buldu
Kötü koku ihbarına giden ekipler yaşlı adamı ölü buldu
İstanbul’da motosikletli suç çetelerine operasyon
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon
Mudurnu Deresi’ni kirleten firmanın faaliyeti durduruldu
Mudurnu Deresi'ni kirleten firmanın faaliyeti durduruldu
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hatay’da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Otobüsün kopan parçası istasyona düştü! O anlar kamerada
Otobüsün kopan parçası istasyona düştü! O anlar kamerada
Beykoz’da drift yapan sürücüye 57 bin lira ceza
Beykoz’da drift yapan sürücüye 57 bin lira ceza
Şehit olan orman personeli son yolculuğuna uğurlandı
Şehit olan orman personeli son yolculuğuna uğurlandı
Daha Fazla Video Göster